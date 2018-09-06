У Нікополі викрили кримінальне угруповання "Біле братство" [ Редактировать ]
У Нікополі викрили кримінальне угруповання "Біле братство", повідомляє Нацполіція. На його рахунку чимало тяжких злочинів.
На Дніпропетровщині й у сусідніх регіонах бандити вбивали на замовлення, займалися рейдерськими захопленнями, шантажем і наркоторгівлею. У них виявили велику кількість зброї та вибухівки.
Слідчі кажуть, злочинці мали налагоджені зв'язки з кількома правоохоронцями.
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