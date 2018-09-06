На Дніпропетровщині викрили медиків-наркоторговців

На Дніпропетровщині викрили медиків, які збували препарати замісної терапії для наркоманів. Схему підзаробітку організували лікар-нарколог та двоє медсестер однієї з лікарень міста Жовті Води. Під час обшуку в їхніх кабінетах та помешканнях знайшли 600 пігулок - метадону, матефіну, фенозепаму - це препарати для лікування наркотичної залежності