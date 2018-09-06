Ситуація на сході країни загострюється. Під час ворожих обстрілів минулої доби один український боєць загинув, трьох поранено. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз.

Били здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямках.

У Красногорівці, поблизу Донецька, пошкоджено житловий будинок. Не вщухла стрілянина й після півночі - зафіксовано вже чотири ворожих обстріли.