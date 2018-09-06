І знову в новинах місто Сміла на Черкащині. Багатостраждальний райцентр неодноразово привертав увагу ЗМІ численними комунальними проблемами. Цього разу історія про місцевого активіста. Чоловік вирішив судитися з перевізниками, які самочинно підвищили вартість проїзду з 1 вересня.

Час пік скінчився, та на смілянських зупинках людей хоч греблю гати. Пасажири нарікають, маршрутки ходять, як заманеться - точного графіка немає, технічний стан - жахає, а на додачу, ще й вартість квитка з першого вересня перевізники підняли з 4,5 гривень до п'яти.

"Я буквально 30 їхала за 4.50, захожу , дивлюсь - об'ява 5 гривень. А пенсія не піднялась. Пенсії даже немає півтори тисячі у мене лічно. Водій каже, ми не рішаєм ці питання. Вже каже, бумажка прийшла".

Жителів Сміли до здорожчання проїзду перевізники готували щонайменше місяць - у всіх маршрутках розвісили оголошення. Та повністю процедура не була дотримана, запевняє активіст Ілля Слободяник, виконком такого рішення не ухвалив. Проте власників маршруток це не зупинило.

"А ви знаєте, що це є злочин, шахрайство? Перевізник зчиняє злочин, а ви є його співучасником. От є перевізник, ідіть до перевізника".

70-тисячне місто обслуговує три компанії, і всі як одна підвищили вартість послуги. Схема перевірена, каже активіст. На початку 2017 вони так само без рішення виконавчого комітету змінили тариф - з 4 гривень на чотири п'ятдесят, і тоді підприємцям це зійшло з рук.

"Ці 4.50 через сім місяців прийшли знову у виконком всьо, а давайте проголосуєм. Вони проголосували за прийняття новий тариф 4.50 і узаконили його, по самовільно піднятому тарифу їздили", - каже Ілля Слободяник, мешканець міста Сміла.

Своє самовправство перевізники пояснюють скрутою. Мовляв, все дорожчає. Кажуть, тариф у 5 гривень убереже підприємства від банкрутства.

"Если мы что-то не так делаем - расторгните с нами договор, подайте в суд и мы придем в суд. Если нас міська влада не чує, то ми прийдем в суд и будем доказывать там", - говорить Володимир Скічук, заступник директора смілянського АТП.

Але розривати договори з перевізниками у мерії не поспішають. Міський голова хоч і вважає, що дії підприємців - незаконні, іншої альтернативи поки що не бачить.

"Щоб була альтернатива, то я не можу цього сказати, що у нас є можливість. Ви не сумлінно виконуєте свої обов'язки, ми беремо другу компанію. Таких можливостей на даний момент у нашого міста немає", - каже Олексій Цибко, міський голова Сміли.

Мерія відправила листи перевізникам, щоб ті пояснили - на якій підставі здорожчав проїзд. Тільки після їхньої відповіді має зібратися транспортна комісія, яка буде в усьому розбиратися. А от Ілля Слободяник зволікати не став - готує позов до суду.