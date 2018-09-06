У Далласі чоловік на автомобілі протаранив студію Fox News [ Редактировать ]
В американському місті Даллас чоловік на автомобілі врізався у студію Fox News. Водій розбив фасад зі скла, а потім вийшов з автівки і зчинив галас. Його затримали на місці.
Сапери обстежили машину і не виявили у ній вибухівки чи інших небезпечних речовин.
За словами правоохоронців, 34-річний американець страждає від психічних розладів і не мав наміру умисно травмувати когось із працівників каналу.
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