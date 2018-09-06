У Києві на Трухановому острові впав вертоліт [ Редактировать ]
У Києві впав вертоліт. Постраждало двоє людей. Як повідомили у столичній поліції, гелікоптер зазнав аварії на Трухановому острові близько півтори години тому.
На місце терміново виїхали патрульні, рятувальники та медики. Постраждалих доправили до лікарні, в якому вони стані - поки що не відомо.
Правоохоронці вже встановили, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.
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