У Києві впав вертоліт. Постраждало двоє людей. Як повідомили у столичній поліції, гелікоптер зазнав аварії на Трухановому острові близько півтори години тому.

На місце терміново виїхали патрульні, рятувальники та медики. Постраждалих доправили до лікарні, в якому вони стані - поки що не відомо.

Правоохоронці вже встановили, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі.