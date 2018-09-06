Грецька Феміда засудила шістьох українських моряків [ Редактировать ]
У Греції 6 українських моряків засудили за звинуваченнями в перевезенні біженців. Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах у Туреччині, отримали по 18 місяців за ґратами. Ще четверо - максимальні терміни у грецькій в'язниці - 25 і більше років.
Згідно з грецькими законами, українці отримують 10-15 років за кожного біженця на борту.
Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом в Греції та Італії, більшість - за перевезення нелегалів. Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим морякам, яких умовно або достроково звільнили, дозволили повернутися додому.
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