У Британії відкриють найбільшу вітряну ферму на воді [ Редактировать ]
Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14 з половиною тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів.
87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків. Турбіни тут теж найвищі у світі - 195 метрів.
Побудувала ферму найбільша енергетична компанія Данії, її зведення тривало 3 роки.
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