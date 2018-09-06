Отравления Скрипаля: Скотленд-Ярд назвал причастных к попытке убийства

Первые подозреваемые в громком отравлении. Скотленд-Ярд назвал фамилии причастных к попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль. Кто привез "Новичок" в Великобританию и что грозит подозреваемым? Об этом Ирина Иванова