Британія терміново скликає Радбез ООН [ Редактировать ]
Британія терміново скликає Раду Безпеки ООН щодо справи про отруєння в Солсбері. Зустріч відбудеться сьогодні.
За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів.
Напередодні у Британії назвали імена двох росіян, яких уважають виконавцями отруєння в Солсбері - це Олександр Петров та Руслан Боширов.
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