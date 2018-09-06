металлическая конструкция застряла у пилота в ноге. Фото: "Информатор"

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили детали крушения вертолета на Трухановом острове в Киеве.

Так, у одного из травмированных, а именно пилота, по предварительной информации, перелом ноги, другой пострадавший вылез из вертолета самостоятельно.

"Предварительная информация. Один человек сам выбрался, одного мы достали и передали представителям скорой медицинской помощи. Им повезло, что, может, на деревья он упал и они остались живы", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает УНН.

При этом металлическая конструкция застряла у пилота в ноге.

Уточняется также, что возгорания на месте крушения вертолета не было.

Напомним, утром 6 сентября в географическом центре Киева разбился вертолет. Двое человек в результате падения получили телесные повреждения, их экстренно госпитализировали.