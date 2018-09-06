Крушение вертолета в Киеве: подробности аварии [ Редактировать ]
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили детали крушения вертолета на Трухановом острове в Киеве.
Так, у одного из травмированных, а именно пилота, по предварительной информации, перелом ноги, другой пострадавший вылез из вертолета самостоятельно.
"Предварительная информация. Один человек сам выбрался, одного мы достали и передали представителям скорой медицинской помощи. Им повезло, что, может, на деревья он упал и они остались живы", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, передает УНН.
При этом металлическая конструкция застряла у пилота в ноге.
Уточняется также, что возгорания на месте крушения вертолета не было.
Напомним, утром 6 сентября в географическом центре Киева разбился вертолет. Двое человек в результате падения получили телесные повреждения, их экстренно госпитализировали.
по теме
В центре Киева разбился вертолет (фото)
В географическом центре Киева разбился вертолет. Выживших экстренно госпитализировали
Авиакатастрофа в Сочи: в горящем "Боинге" были дети (видео)
В аэропорту Сочи самолет Boeing с 166 пассажирами при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и вспыхнул
Пожар в Киеве: на Подоле вспыхнул крупный завод (фото)
В Подольском районе Киева произошел пожар на заводе, производящем оконные и фасадные конструкции
В Киеве такси протаранило маршрутку (видео)
в Киеве на Виноградаре такси Uber "влетело" в 455-ю маршрутку
В Афганистане разбился вертолет с украинцами: много погибших (видео)
На севере Афганистана в провинции Балх разбился военный вертолет с украинцами на борту