Девочка выжила, потому что нашла на кухне немного хлеба.

В британском Порт-Толботе 3-летняя девочка осталась дома одна после того, как ее 28-летняя мать Эйми Луиз Эванс повесилась у себя в спальне.

Ребенок провел в одиночестве четыре дня и сумел выжить потому, что нашла на кухне немного хлеба и сливочного масла, рассказывает fakty.ua со ссылкой на местные СМИ.

У матери-одиночки Эйми было двое детей. Ее сын в момент самоубийства женщины находился у своего отца. Перед тем, как покончить с собой, Эванс послала SMS своей матери Джули, в котором попросила забрать ее дочку к себе, так как она решила "покончить с этим".

В ответ Джули прислала сообщение с просьбой "не дурить". Это был последний раз, когда Джули и Эйми общались между собой.

В последующие дни мать безуспешно пыталась дозвониться до дочери. Затем пришла к ней домой, но на ее звонки в дверь никто не ответил.

По словам Джули Эванс ее дочь была счастливым, общительным человеком, не показывающим никаких признаков депрессии. Как выяснило следствие, у Эйми не было проблем с психическим здоровьем, но она употребляла алкоголь почти каждый вечер. Ранее она была жертвой домашнего насилия со стороны бывшего партнера.

При этом она всегда заботилась о своих детях. На момент смерти, как показала экспертиза, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенка госпитализировали. Сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в под Одессой 15-летняя беременная повесилась, потому что не вынесла побоев.