Звезда интернета Кирилл Терешин, ставший известным и получивший прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, проиграл бой девушке - бойцу ММА Заире Дышековой.

В начале поединка, продлившегося менее одной минуты, Терешину удалось нанести сопернице удар в лицо. Однако после этого девушка перешла в атаку, загнала противника в угол и отправила "псевдокачка" в нокдаун.

Видео хоть и приобрело популярность в сети, однако, как и большинство съемок Терешина, заслужило более негативные отзывы:

"Глупое видео, как можно ставить в ринге женщину бойца и парня шоумена? Вы еще проведите бой Киркорова и Хабиба", "Выйти с женщиной на ринг уже не понятно! А бить это позор", - пишут пользователи в комментариях.

Кирилл Терешин долгое время вводил в свои бицепсы синтол, от чего те стали просто огромными. В сети его фото часто оказывается в подборке самых "диких" пластических операций.