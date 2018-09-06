"Руки-базуки" избит девушкой на ринге (видео) [ Редактировать ]
Звезда интернета Кирилл Терешин, ставший известным и получивший прозвище "Руки-базуки" из-за злоупотребления инъекциями синтола в бицепсы, проиграл бой девушке - бойцу ММА Заире Дышековой.
В начале поединка, продлившегося менее одной минуты, Терешину удалось нанести сопернице удар в лицо. Однако после этого девушка перешла в атаку, загнала противника в угол и отправила "псевдокачка" в нокдаун.
Видео хоть и приобрело популярность в сети, однако, как и большинство съемок Терешина, заслужило более негативные отзывы:
"Глупое видео, как можно ставить в ринге женщину бойца и парня шоумена? Вы еще проведите бой Киркорова и Хабиба", "Выйти с женщиной на ринг уже не понятно! А бить это позор", - пишут пользователи в комментариях.
Кирилл Терешин долгое время вводил в свои бицепсы синтол, от чего те стали просто огромными. В сети его фото часто оказывается в подборке самых "диких" пластических операций.
по теме
Дорофеева сделала интимные тату (фото, видео)
Солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева сделала тату в зоне бикини и поделилась видео процедуры с поклонниками
Умер актер из "Терминатора"
В США скончался известный актер Кристофер Лоуфорд, бывший племянником убитого президента США Джона Кеннеди
Верка Сердючка "зажгла" на российском фестивале (видео)
Украинский певец Андрей Данилко побывал в Сочи
Ани Лорак впервые после скандала появилась с мужем (фото)
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу предстали перед фанатами певицы счастливой семейной парой
Ани Лорак не хватает денег на мужа
Певица Ани Лорак призналась, что является основным источником дохода в семье и вынуждена работать на износ