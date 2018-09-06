Европа шокирована условиями в украинских тюрьмах [ Редактировать ]
Комитет Совета Европы призывает улучшить условия содержания заключенных в государственных тюрьмах. Большинство украинских тюрем поражают своими ужасными условиями. В частности, миссия выделила пенитенциарные учреждения в Киеве и Львове, говорится в отчете Европейского комитета по предотвращению пыток.
Доклад был подготовлен по итогам визита миссии в Украину в декабре 2017 года. В документе условия содержания в Лукьяновском СИЗО расцениваются как бесчеловечные и унизительные. Помимо этого, в украинских тюрьмах по сей день наблюдается насилие между заключенными.
Возможно это может быть результатом нехватки персонала, отмечает миссия Совета Европы. Следовательно, украинским властям рекомендуется увеличить численность работников пенитенциарных заведений, улучшить их подготовку и поднять зарплаты. Также СЕ раскритиковал уровень медицинских услуг в тюрьмах.
На днях власти Греции приговорили шестерых граждан Украины к различным срокам тюремного заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.
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