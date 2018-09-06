В ночь на 6 сентября в Днепре на улице Литейной сгорел дорогой электрокар. Tesla стояла в закрытом дворе, который охранял сторож.

В результате пожара люди не пострадали, но машину огонь практически уничтожил: у нее сгорел и кузов, и салон. Почему загорелся автомобиль выясняют правоохранители.

"Самое страшное в тесла это возгорание аккумуляторов их не потушишь", - прокомментировал один из пользователей фото сгоревшего авто, которое журналист опубликовал Геннадий Литовченко в Facebook.

До этого в Калифорнии произошел пожар на заводе Tesla.