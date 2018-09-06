В центре Днепра сгорела Tesla (фото) [ Редактировать ]
В ночь на 6 сентября в Днепре на улице Литейной сгорел дорогой электрокар. Tesla стояла в закрытом дворе, который охранял сторож.
В результате пожара люди не пострадали, но машину огонь практически уничтожил: у нее сгорел и кузов, и салон. Почему загорелся автомобиль выясняют правоохранители.
"Самое страшное в тесла это возгорание аккумуляторов их не потушишь", - прокомментировал один из пользователей фото сгоревшего авто, которое журналист опубликовал Геннадий Литовченко в Facebook.
До этого в Калифорнии произошел пожар на заводе Tesla.
по теме
В Краснополье горит стихийная свалка
5 лет газовых атак. В Краснополье Днепропетровской области люди страдают от ядовитого дыма - в пятистах метрах от их домов летом ежедневно горит стихийная свалка. Обращения в полицию ничего не дают, экологи тоже приезжать не хотят. Почему? - разбирались наши корреспонденты
Жителя Днепра жестоко избили за улыбку на переходе (фото)
В Днепре переходящего дорогу мужчину избили ногами за хорошее настроение
Илон Маск показал завод Tesla (видео)
Глава Tesla Илон Маск лично провел журналистов по заводу, где собирают легендарные электромобили
"Калашников" создает "убийцу" Tesla (видео)
Концерн "Калашников" представил концепт-кар, на базе которого компания планирует создать электромобиль, способный конкурировать с ведущими мировыми производителями
У Дніпрі вигоріли сауна і тренажерний зал (відео)
Зайнялося близько п’ятої вечора - вогонь умить охопив усе приміщення, пожежники боролися з ним декілька годин