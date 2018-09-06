Во Франции эвакуировали лайнер, на борту которого находилось 141 человек, из-за подозрения на холеру у ребенка. Самолет экстренно приземлился в городе Перпиьян, прилетевший из Алжира.

Причиной преждевременной посадки стало подозрение на заражение холерой у 8-летнего мальчика на борту воздушного судна. Ребенка госпитализировали в больницу для обследования после приступов рвоты и диареи во время рейса, сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.

Результаты проверки показали, что мальчик не был заражен холерой. Пассажирам и экипажу разрешили выйти из лайнера только после дезинфекции рук. Самолет должен пустым вернуться в Алжир для очистки и дезинфекции.

Похожая ситуация произошла в Нью-Йорке. В аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился лайнер с зараженными пассажирами на борту.