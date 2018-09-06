Пассажиров самолета экстренно эвакуировали из-за холеры [ Редактировать ]
Во Франции эвакуировали лайнер, на борту которого находилось 141 человек, из-за подозрения на холеру у ребенка. Самолет экстренно приземлился в городе Перпиьян, прилетевший из Алжира.
Причиной преждевременной посадки стало подозрение на заражение холерой у 8-летнего мальчика на борту воздушного судна. Ребенка госпитализировали в больницу для обследования после приступов рвоты и диареи во время рейса, сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.
Результаты проверки показали, что мальчик не был заражен холерой. Пассажирам и экипажу разрешили выйти из лайнера только после дезинфекции рук. Самолет должен пустым вернуться в Алжир для очистки и дезинфекции.
Похожая ситуация произошла в Нью-Йорке. В аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился лайнер с зараженными пассажирами на борту.
по теме
Украинские рабочие пострадали при обрушении стены в Литве
В литовской столице Вильнюс серьезно пострадали два гражданина Украины
О каких болезнях "кричат" морщины на лбу
Морщины на лбу могут быть признаком не только старения организма
Харьковчанин обнаружил опасный "сюрприз" под дверью квартиры
В Харькове на лестничной клетке возле своей двери житель многоэтажки обнаружил необычную картонную коробку
В центре Киева образовалось "озеро" (видео)
В среду, 5 сентября, в Киеве на улице Ивана Мазепы провалился асфальт
В Черкассах произошла крупнейшая утечка ртути
На территории предприятия "Черкассыгаз" сотрудники выявили разлив ртути