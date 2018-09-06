За счет средств "Укрлендфарминга" Олега Бахматюка обновлены помещения школ и детских садов, закуплена мебель, оргтехника и канцтовары в 560 населенных пунктах страны.

Об этом сообщила операционный директор группы компаний "Укрлендфарминг" Галина Ковток.

По ее словам, "хозяйничая на земле, измеряющейся сотнями тысяч гектаров, мы развиваем сельское хозяйство Украины. И четко осознаем высокую ответственность за благополучие громад на территориях нашего присутствия".

Галина Ковток подчеркнула, что одним из направлений корпоративной социальной ответственности группы компаний "Укрлендфарминг" является забота о громадах. "Мы воплощаем проекты, направленные на детей, - профессиональная ориентация и поддержка учебных заведений. Мы ремонтируем спортзалы, столовые, пищеблоки, котельные, строим игровые площадки. И каждый год инвестируем в это миллионы гривен", отметила она.

Непосредственно больше 8 тысяч детей по всей стране уже третий год подряд получили от "Укрлендфарминга" в подарок ко Дню знаний дневники серии "Мир аграрных профессий". "Дневники - часть программы профориентации, ведь благодаря цветным иллюстрациям и захватывающему тексту дети узнают о широком выборе профессий в агроотрасли и получают мотивацию работать на земле. За время реализации проекта компания подарила школьникам более 20 тысяч дневников на сумму более полумиллиона гривен", - подытожила Галина Ковток.