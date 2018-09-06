Ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб

20 людей загинули, 70 поранені унаслідок двух потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Reuters.

Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортзали. Другий вибух стався трохи згодом - рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч.

Припускають, що ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули двоє журналістів місцевого телеканалу.

Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за напад.