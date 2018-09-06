Потужний землетрус магнітудою 6 і 7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. Двоє людей загинули, 32-є зникли безвісти, ще - 120 травмовані. Без струму залишилися мільйони мешканців.

На острові тимчасово закрили електростанції. Поблизу містечка Ацума сталися масштабні зсуви. Підземні поштовхи зруйнували десятки будинків.

Фахівці попередили, упродовж тижня сейсмічна активність зросте, тож на острові можливі нові землетруси. Цей уже другий за добу.