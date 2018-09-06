Наступний спільний саміт КНДР та Південної Кореї розпочнеться 18 вересня у Пхеньяні. Дату зустрічі лідерів двох країн - Кім Чен Ина та Мун Чже Іна узгодили під час візиту південнокорейської делегації у столицю КНДР напередодні.

Переговори триватимуть три дні. Під час саміту обговорять денуклеарізацію Корейського півострова.

Кім Чен Ин заявив, що разом із країною-сусідкою прагне повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові.