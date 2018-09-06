Саміт КНДР та Південної Кореї: нові подробиці [ Редактировать ]
Наступний спільний саміт КНДР та Південної Кореї розпочнеться 18 вересня у Пхеньяні. Дату зустрічі лідерів двох країн - Кім Чен Ина та Мун Чже Іна узгодили під час візиту південнокорейської делегації у столицю КНДР напередодні.
Переговори триватимуть три дні. Під час саміту обговорять денуклеарізацію Корейського півострова.
Кім Чен Ин заявив, що разом із країною-сусідкою прагне повністю усунути небезпеку збройного конфлікту і жаху війни на Корейському півострові.
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