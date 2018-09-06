Отруєння Скрипаля: Британія скликає Радбез ООН [ Редактировать ]
Британія терміново скликає Раду Безпеки ООН щодо справи про отруєння в Солсбері. Засідання відбудеться сьогодні. За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів.
Напередодні у Британії назвали імена двох росіян, яких уважають виконавцями отруєння в Солсбері - це Олександр Петров та Руслан Боширов.
по теме
Британія терміново скликає Радбез ООН
Британія терміново скликає Раду Безпеки ООН щодо справи про отруєння в Солсбері. Зустріч відбудеться сьогодні. За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів. Напередодні у Британії назвали імена двох росіян, яких уважають виконавцями отруєння в Солсбері
Великобритания созывает заседание Совбеза ООН
Великобритания на четверг, 6 сентября, созывает заседание Совета Безопасности ООН
В Ірландському морі відкриють найбільшу вітряну ферму у воді
Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14 з половиною тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків
Жених умер в брачную ночь (фото)
Свадьбу 35-летней британки Клэр и 37-летнего Дэнни Эмсли омрачила жуткая трагедия
У Британії відкриють найбільшу вітряну ферму на воді
Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14 з половиною тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергією майже 600 тисяч будинків