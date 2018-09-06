Британія терміново скликає Раду Безпеки ООН щодо справи про отруєння в Солсбері. Засідання відбудеться сьогодні. За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів.

Напередодні у Британії назвали імена двох росіян, яких уважають виконавцями отруєння в Солсбері - це Олександр Петров та Руслан Боширов.