"Оппозиционный блок" требует отставки Андрея Парубия, который прямо нарушил закон о запрете нацизма. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады в четверг, 6 сентября.

Он отметил, что в понедельник, 3 сентября, в стране произошел беспрецедентный случай, когда в эфире одного из телеканалов спикер парламента, второе официальное лицо в государстве, допустил прямое нарушение закона о запрете нацизма, в положительном плане вспомнив руководителя Третьего рейха.

"В любом цивилизованном обществе после таких высказываний спикер парламента должен добровольно уйти в отставку, потому что он не имеет права нарушать законы, которые принимает парламент. Если Андрей Владимирович (Парубий, - ред.) добровольно не сдаст свои полномочия, наша фракция оставляет за собой право обратиться к парламентам всех стран с разъяснением этого позорного случая и прямого нарушения вторым официальным лицом в государстве законодательства Украины", - отметил оппозиционный политик.

"Кроме того, фракция "Оппозиционного блока" зарегистрировала проект Постановления об увольнении господина Парубия с занимаемой должности за такое нарушение закона. Мы настаиваем на его рассмотрении и принятии соответствующего решения", - подчеркнул Юрий Бойко.

По его убеждению, высказывания Парубия оскорбляют память людей, которые ценой своей жизни одержали победу во Второй Мировой войне. "Если спикер забыл, какой страшный след оставляла "гитлеровская демократия", то можем пригласить наших ветеранов и даже европейских, они освежат ему память и напомнят о событиях тех страшных лет. В стране, которая потеряла в войне с нацизмом миллионы людей, спикер парламента не может ставить в пример диктатора и называть его демократом. Это точно не способствует единению и вообще аморально и неприемлемо", - отметил Сопредседатель "Оппозиционного блока".