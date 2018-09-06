В Индии разрешили однополые связи [ Редактировать ]
Верховный суд Индии разрешил представляется нетрадиционной сексуальной ориентации заниматься сексом. Суд отменил спорную 377-ю статью Уголовного кодекса.
Она регламентировала наказание за неестественные преступления, к которым относилась и однополая связь. За нарушение 377-й статьи гражданам Индии могло грозить до 10 лет лишения свободы, сообщает NDTV.
Запрет на гомосексуальную связь нелогичной и неоправданной, заявил судья Дипак Мисра. Представители ЛГБТ сообщества поприветствовали решение Верховного суда. Некоторые из них открыто выражал эмоции, рыдали и обнимали своих партнеров.
Представители нетрадиционной ориентации ежедневно сталкиваются с дискриминацией и унижением. На днях женщин жестоко избили палками за секс в машине.
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