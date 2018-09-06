Почему нельзя показывать своих детей в соцсетях [ Редактировать ]
В начале сентября родители особенно активно заполняют социальные сети фотографиями своих улыбающихся детей, одетых в новенькие формы в первый день нового учебного года, не подозревая, как это опасно.
Автор приложения "Как держать своих детей в безопасности онлайн" и эксперт по вопросам безопасности Вилл Геддес утверждает, что многие родители даже не имеют представления о том, как фото их ребенка могут использовать злоумышленники и приводит несколько примеров из своей практики, рассказывает Daily Mail.
- 31-летняя британка Джемма Хокинс радостно публиковала снимки дочери Лилли и сына Тедди в Instagram. Пока не нашла фотографии своего сына на аккаунте с детской порнографией - милые снимки Тедди отретушировали и перемешали с другими фото порнографического контента. Конечно их использовали без ее разрешения.
- Похожая история случилась с 33-летней Николой. Она запостила свою дочь Люси в новой одежде в Twitter. При этом аккаунт имел всего около 200 подписчиков, в том числе много друзей и родственников.
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32-летняя Александра Нил из Юго-западного Лондона - еще одна мать двоих детей, была шокирована, когда обнаружила более 30 фотографий из своего аккаунта в Instagram у другой женщины - она выдавала ее детей своих. На первый взгляд кажется, что в подобной ситуации нет ничего такого страшного, однако такая имитация жизни в онлайне часто приводит к похищению детей в реальной жизни.
Вилл Геддес советует обязательно закрывать свою учетную запись и публиковать дорогие сердцу снимки для очень узкого круга родственников и друзей, соответствующие возможности в соцсетях предусмотрены.
Если вы публикуете фотографию ребенка с геолокацией, то это может прямо привести злоумышленников к вашему ребенку.
Даже если вы не ставите такой отметки, то ни фотографируйтесь на фоне школьного фасада (его легко опознать по снимкам с Google).
Также фотографии из серии "отвела ребенка в школу" делают вашу семью потенциальной жертвой для таких преступлений, как грабеж.
Эксперт по потребительской безопасности Пит Тернер, который работает в компании Avast, объясняет:
"Во-первых, они знают школу, которую посещает ребенок. Во-вторых, публикация этой фотографии в интернете, вероятно, раскроет домашний адрес семьи. Сегодняшние смартфоны включают трекеры отслеживания, программы, такие как Instagram и Facebook, используют для определения местонахождения пользователя. Люди автоматически предоставляют этим приложениям разрешение отслеживать их, не понимая всех опасностей. Таким образом, за пару кликов можно определить два места, где ваш ребенок проводит большую часть своего времени. Это может помочь грабителю определить ваше утренней или вечерней отсутствия дома", - предупреждает эксперт.
Ранее в Днепропетровской области недавно освобожденный из тюрьмы насильник-педофил вновь взялся за былое и изнасиловал ребенка.
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