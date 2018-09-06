Дочь певицы Ани Лорак София впервые пошла в школу. Несмотря на постоянную занятость, артистка отложила все дела, чтобы лично прийти на торжественную линейку вместе с ребенком.

Как оказалось, Ани выбрала для девочки престижную гимназию, которая находится в Подмосковье, пишет StarHit.

Школа певице будет обходиться в кругленькую сумму. Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте гимназии, учеба в первом классе стоит 2,1 миллиона рублей (около 860 000 гривен).

Если девочка захочет, например, уже сейчас начать изучение иностранного языка, то родителям придется платить до двух тысяч рублей за одно занятие (около 825 гривен). Спортивные секции также требуют денежных вливаний - до 1800 рублей за академический час (около 740 гривен). Творческие кружки, студии и занятия музыкой - только за дополнительную плату.

Таким образом, обучение дочери в первом классе с учетом дополнительных занятий обойдется певице в более чем 1 миллион гривен.

На первый звонок Софии Ани Лорак пришла вместе со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, несмотря на слухи, возникшие после того, как его заметили в Киеве в объятиях молодой девушки.