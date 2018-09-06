Выходные - это отличный повод не засиживаться дома. Субботу и воскресенье будут насыщенны яркими событиями.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий, которые пройдут в Киеве 8-9 сентября.

Один в каноэ

Два сольника на крыше. Ребята сыграют сразу два концерта. Весной группа презентовала альбом "Иконы" и сейчас работает над выходом третьего. Новые песни, как и любимые треки из предыдущих пластинок, зазвучат на осенних концертах.

Когда: 8 сентября, в 19:00

Где: Roof, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: от 350 гривен

ly&Fila

Египетский транс-дуэт Aly&Fila выступит с пятичасовым сетом. Он входит в сотню лучших диджеев мира и имеет свою радиопередачу и собственный лейбл Future Sound of Egypt (FSOE), под которым проходит масштабный трансовый фестиваль.

Когда: 8 сентября, 23:30

Где: Атлас, улица Сечевых Стрельцов, 37-41

Сколько стоит: от 559 гривен

Литературный Кураж Базар

Лейтмотивом этого события станет месседж "книги для всех". На нем представят все форматы книг: электронные и аудио, бумажные и книги шрифтом Брайля. Не будет ограничений и в жанрах: современная бизнес-литература, классическая художественная проза, детские книги с дополненной реальностью и многое другие.

Когда: 8-9 сентября, 11:00

Где: ВДНХ, улица Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: 100 гривен

Kyiv Flower Market | Essential Way

Городская цветочная ярмарка Kyiv Flower Market вновь откроет свои двери. В этот раз концепцией маркета станет "Осознанность". Essential Way - чувственный путь к потреблению, через эко-мышление и вдумчивый подход к покупкам.

На Kyiv Flower Market гости смогут не только окунуться в красивую и эмоциональную атмосферу мероприятия, купить цветы, травы и растения, но и больше узнать об основных правилах осознанного потребления и экологичных жизненных принципах.

Когда: 8-9 сентября, 11:00

Где: Торонто-Киев, улица Большая Васильковская, 100

Сколько стоит: 60 гривен

TEDxKyiv 2018: Наследие будущего

Гостей ждет 1,5-дневная программа, 21 TED-выступление спикеров, арт-представления и другое. Также будет работать пространство для нетворкинга, активности и воркшопы.

В этом году среди спикеров: MedGoblin - блогер, кандидат медицинских наук, Наталья Атамась - ученый-орнитолог, зоолог, популяризатор науки, Витаутас Бучюнас - эксперт по эволюции организаций, Остросоциальное кукольное кабаре ЦеШо, Александра Матвийчук - правозащитница, Олесь Петрив - инженер по разработке систем машинного обучения, Александр Трегуб - дизайнер, Илья Филиппов - визионер в области образования.

Когда: 8-9 сентября, с 09:30

Где: АККО Интернешнл Выставочный Центр, проспект Победы, 40б

Сколько стоит: 1500 гривен

День Рождения Андреевского спуска

В начале месяца Андреевский спуск будет отмечать день рождения и по этому поводу на нем пройдет масштабный праздник. В этот день все галереи и художники, театры и актеры, музыканты, рестораторы выйдут на улицу, чтобы поделиться своими историями.

Также гостей ждут подарки, танцы, песни, мастер-классы, литературные чтения, показ немого кино под живую музыку и ярмарка мастеров.

Когда: 9 сентября, с 09:00

Адрес: Андреевский спуск

Вход бесплатный.

Vintage Charity Market

Впервые в Киеве, в бутике Apt 13, пройдет Vintage Charity Market Украина - благотворительный проект, на котором любой желающий может поделиться и купить вещи в хорошем состоянии во имя доброго дела. 9 сентября гостей ждет распродажа брендовой одежды, аксессуаров, бижутерии и парфюмерии, аукцион, музыка и приятная атмосфера.

Когда: 9 сентября, 11:00

Где: Торонто-Киев, улица Большая Васильковская, 100

Вход бесплатный

Фильм-выставка "Удивительный мир Иеронима Босха"

Фильм-выставка покажет зрителям историю одного из самых крупнейших мастеров периода Северного Возрождения - Иеронима Босха. Это своего рода послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Право в Мадриде в 2016 году.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с украинскими субтитрами

Когда: 9 сентября, 15:00

Где: кинотеатр "Киев", улица Большая Васильковская, 19

Сколько стоит: 150 гривен

Спектакль "Любовь в smart-квартире"

Этот спектакль для взрослых покажет зрителям историю про молодую семью, которая, взяв несколько кредитов, купила новомодную smart-квартиру на окраине города. Однако постепенно начинают твориться странные вещи. На сцене покажут много смешных моментов, мистики, чуть-чуть эротики, "ненормативщины" и черного юмора.

Когда: 9 сентября, 18:00

Где: ДК им. Королева, улица Василенко, 15

Сколько стоит: 100 гривен

Концерт Everlast

Знаменитый оппонент Эминема, американский певец Эрик Фрэнсис Шроди даст в Киеве концерт. Обладатель "Грэмми" порадует горожан своими хитами на одной из самых популярных площадок столицы.