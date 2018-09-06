Власти Кипра заявили, что в ближайшее время не смогут справляться с растущим количеством просителей убежища в стране. Страна намерена предложить меры по уменьшению наплыва беженцев, заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Педридес, пишет EUobserver.

Правительство выразило надежду на то, что это поможет высаживать нелегалов в других странах Евросоюза. Островное государство получило около 4 тысяч заявлений с просьбой о предоставлении убежищ. Эти показали были зафиксированы в первые 8 месяцев 2018 года.

" Если эти цифры будут продолжать расти, я признаю, что мы больше не сможем справиться с этим", - резюмировал глава ведомства.

Как известно, Европу накрыл миграционный кризис. Ежедневно тысячи человек из стран Африки и Ближнего Востока пытаются нелегально попасть в страны Европы. Жители Евросоюза недовольны сложившейся ситуацией.

В конце августа в Германии прошли протесты против миграционной политики правительства.