Кипр обратился за помощью к Евросоюзу [ Редактировать ]
Власти Кипра заявили, что в ближайшее время не смогут справляться с растущим количеством просителей убежища в стране. Страна намерена предложить меры по уменьшению наплыва беженцев, заявил министр внутренних дел Кипра Константинос Педридес, пишет EUobserver.
Правительство выразило надежду на то, что это поможет высаживать нелегалов в других странах Евросоюза. Островное государство получило около 4 тысяч заявлений с просьбой о предоставлении убежищ. Эти показали были зафиксированы в первые 8 месяцев 2018 года.
" Если эти цифры будут продолжать расти, я признаю, что мы больше не сможем справиться с этим", - резюмировал глава ведомства.
Как известно, Европу накрыл миграционный кризис. Ежедневно тысячи человек из стран Африки и Ближнего Востока пытаются нелегально попасть в страны Европы. Жители Евросоюза недовольны сложившейся ситуацией.
В конце августа в Германии прошли протесты против миграционной политики правительства.
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