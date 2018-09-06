Голливудская звезда провела отпуск на Азовском море (фото) [ Редактировать ]
Девушка Бонда, известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вернулась в Украину для того, чтоб отдохнуть в родном городе.
38-летняя модель и актриса порадовала своих подписчиков в Instagram фотографиями, на которых показывает свои любимые места детства и пляжи Азовского моря, на которых Куриленко провела последние дни лета.
По случаю начала нового учебного года Ольга Куриленко показала поклонникам школу, в которой училась. Подписчики актрисы узнали в здании школу №16 города Бердянск.
"С первым днем школы всех! Это школа моего детства", -поделилась актриса с аудиторией.
"Последние деньки лета...на пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", - подписала один из снимков Куриленко.
"Заканчиваю эти прекрасные каникулы купанием в Азовском море!",- написала Ольга под ярким летним видео.
Напомним, ранее мы писали, что скончался известный актер в США.
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