Девушка Бонда, известная голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вернулась в Украину для того, чтоб отдохнуть в родном городе.

38-летняя модель и актриса порадовала своих подписчиков в Instagram фотографиями, на которых показывает свои любимые места детства и пляжи Азовского моря, на которых Куриленко провела последние дни лета.

По случаю начала нового учебного года Ольга Куриленко показала поклонникам школу, в которой училась. Подписчики актрисы узнали в здании школу №16 города Бердянск.

"С первым днем школы всех! Это школа моего детства", -поделилась актриса с аудиторией.

"Последние деньки лета...на пляже Азовского моря, где я провела много лет своего детства", - подписала один из снимков Куриленко.

"Заканчиваю эти прекрасные каникулы купанием в Азовском море!",- написала Ольга под ярким летним видео.

Напомним, ранее мы писали, что скончался известный актер в США.