Запахи присутствуют в любой кухне: они могут быть приятными и не очень. Однако основная причина купить вытяжку – испаряющаяся жидкость. Следы жира на стенах не обрадуют никого.

Пользу данного устройства трудно переоценить, но перед приобретением важно определиться, где лучше всего это сделать. Вентиляция – ключевое требование для любой кухни, поэтому выбирая место для покупки, нужно также разобраться с типами вытяжек.

Выбор вытяжки на кухню

В гипермаркете Эльдорадо представлен широкий ассортимент моделей вытяжек. В каталоге вы найдете:

традиционные;

встраиваемые;

купольные и прочие виды.

Установка любой из них не должна вызывать проблем. В Эльдорадо вам не только предложат вытяжку нужного типа, но и проконсультируют, посоветуют какое решение будет оптимальным на вашей кухне.

Обращайте внимание не только на разнообразие ассортимента, но и на его качество. Разумнее отдавать предпочтение известным брендам, чья бытовая техника проверена временем и максимально эффективна.

Вытяжка в кухню: на что обращать внимание

Фильтры. Вытяжка не в состоянии полностью обработать воздух: очистка – не главная её функция, в отличие от утягивания. При покупке устройства без отвода (когда воздух очищается через фильтры и возвращается в помещение) рекомендуется сделать выбор в пользу большого количества фильтров. Они дополнительно защищают двигатель от попадания жира на его основные элементы, поэтому их разнообразие очень важно при покупке.

Ширина ниши. Замерьте место монтажа и подбирайте продукцию соответствующего размера, чтобы не пришлось подрезать уже существующие полки или менять выбранную модель.

Режим работы. Вытяжки могут быть с отводом (осуществляют полноценное проветривание) или без него. Выбирая подходящую модель, обратите внимание на варианты с двумя режимами: они работают эффективнее, но и цена будет выше.

Вытяжка кухонная: система управления

Во всех типах вытяжек существует механическое или электронное управление.

В первом случае работа устройства регулируется механическим способом: ручным нажатием на кнопки и переключатели.

Электронный способ подразумевает наличие дисплея и более точную настройку всех деталей: скорости двигателя, силы утягивания. Также становятся доступны дополнительные функции, вроде таймера и освещения с настройкой яркости.

Каталог магазина Эльдорадо предоставит вам большой выбор самых разных устройств, под любой стиль, требования и предстоящие задачи. Осуществляется доставка по всей стране