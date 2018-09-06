6 сентября пятеро беженцев утонули при попытке добраться до берегов Европы. Мигранты через Средиземное море пытались добраться до стран Евросоюза. 193 человека удалось спасти, пишет Reuters.

Нелегалы, находившиеся на плоту, и которых удалось спасти испанской береговой охране, сообщили, что на пути в Европу потеряли пятерых человек. В этом году Испании придется принять наибольшее число мигрантов из Африки. В предыдущие годы прием беженцев лежал на плечах Греции и Италии.

Так, к концу августа в Испанию прибыли более 33 тысяч мигрантов - в два раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В конце августа Италия выдвинула ультиматум Евросоюзу по нелегальным мигрантам.