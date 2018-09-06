Экологическая катастрофа на заводе "Титан" в Армянске произошла из-за того, что в результате тренировок российских военных были разрушены екозащитные механизмы.

Об этом Ппрезидент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

"По версии из надежных источников, которые я имею в своем распоряжении - это последствия соответствующих тренировок российских военных, которые привели к разрушению экологических защитных механизмов", - отметил глава государства.

Он также отметил, что нужно создать международную комиссию и остановить экологическую катастрофу, источник которой - на оккупированной территорий, но влияет непосредственно на материковую Украину, найти ее причину.

Кроме того, Порошенко отметил, что детей из Армянска пригласят в Херсонскую область на оздоровление и отдых. В этой связи глава государства поручил пограничникам обеспечить упрощенный порядок пересечения админграницы для организованных детских групп по Крыму.

"Они должны чувствовать заботу государства о каждом, кто оказался на оккупированной территории, независимо, это оккупированная территория украинского Крыма, украинского Донбасса", - подчеркнул президент.

Ранее Порошенко озвучил предложения по изменениям Конституции Украины.