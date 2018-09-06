Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась со своими поклонниками архивным снимком, на котором она запечатлена в возрасте 18 лет. Модель и светская львица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

За сутки фото набрало более 2 миллионов лайков. На снимке юная Кардашьян запечатлена, сидя рядом со своим отцом Робертом, с прической, сделанной по моде того времени. Под снимком Ким оставила лаконичный комментарий: "1998".

В конце августа Кардашьян шокировала своих поклонников, сделав макияж покойнице.