До пластики: архивное фото Ким Кардашьян бьет рекорды [ Редактировать ]
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась со своими поклонниками архивным снимком, на котором она запечатлена в возрасте 18 лет. Модель и светская львица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
За сутки фото набрало более 2 миллионов лайков. На снимке юная Кардашьян запечатлена, сидя рядом со своим отцом Робертом, с прической, сделанной по моде того времени. Под снимком Ким оставила лаконичный комментарий: "1998".
В конце августа Кардашьян шокировала своих поклонников, сделав макияж покойнице.
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