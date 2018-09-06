Порошенко предложил Норвегии взять под контроль поселок на Донбассе [ Редактировать ]
Во время переговоров с главой МИД Норвегии Ине Серейде в Киеве Петр Порошенко предложил Норвегии взять под свой контроль один из населенных пунктов Донбасса.
"Мы с Вами можем выбрать любой населенный пункт, Доброполье, Волноваха, где мы совместными усилиями сможем продемонстрировать символ дружбы между Украиной и Норвегией... чтобы украинцы из оккупированных территорий прямо с линии соприкосновения видели кардинальное отличие уровня жизни в свободной и независимой Украине", - сказал Порошенко.
Также, во время встречи президент поблагодарил норвежского дипломата за то, что она посетила в среду Донбасс и побывала в Мариуполе.
Официальный визит министра Серейде в Украину продлился по 6 сентября. Глава МИД Норвегии уже провела переговоры со своим коллегой Павлом Климкиным, а также с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Ожидается, что в ближайшие месяцы посетит Украину и премьер Норвегии Эрна Сульберг, а премьер Гройсман совершит ответный визит в ноябре.
Ранее Петр Порошенко шокировал числом погибших за этот месяц.
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