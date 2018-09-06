Во время переговоров с главой МИД Норвегии Ине Серейде в Киеве Петр Порошенко предложил Норвегии взять под свой контроль один из населенных пунктов Донбасса.

"Мы с Вами можем выбрать любой населенный пункт, Доброполье, Волноваха, где мы совместными усилиями сможем продемонстрировать символ дружбы между Украиной и Норвегией... чтобы украинцы из оккупированных территорий прямо с линии соприкосновения видели кардинальное отличие уровня жизни в свободной и независимой Украине", - сказал Порошенко.

Также, во время встречи президент поблагодарил норвежского дипломата за то, что она посетила в среду Донбасс и побывала в Мариуполе.

Официальный визит министра Серейде в Украину продлился по 6 сентября. Глава МИД Норвегии уже провела переговоры со своим коллегой Павлом Климкиным, а также с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Ожидается, что в ближайшие месяцы посетит Украину и премьер Норвегии Эрна Сульберг, а премьер Гройсман совершит ответный визит в ноябре.

Ранее Петр Порошенко шокировал числом погибших за этот месяц.