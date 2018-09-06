Бойко: затягивание с рассмотрением нового Избирательного кодекса - прямой путь к политической коррупции [ Редактировать ]
Фракция "Оппозиционного блока" настаивает, чтобы вопрос изменений в избирательное законодательство был рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады в ближайшее время. Об этом заявил сопредседатель фракции оппозиционеров Юрий Бойко в кулуарах Верховной Рады в четверг, 6 сентября.
"Мы поддерживаем изменения в избирательное законодательство, поскольку это прямой путь к прекращению политической коррупции. Поэтому "Оппозиционный блок" будет настаивать, чтобы вопрос Избирательного кодекса был рассмотрен в ближайшее время. Пусть даже там осталось две или три тысячи поправок, но это нужно делать, поскольку этого требует общество", - отметил Юрий Бойко.
По словам оппозиционного политика, из-за массовой скупки голосов украинцы лишены возможности выразить свою гражданскую позицию.
"Сначала людей довели до нищеты, потом создают сети (в избирательных округах) и скупают голоса. Таким образом процветает политическая коррупция", - сказал он.
По мнению Юрия Бойко, депутаты, избранные по мажоритарным округам, также могут поддержать изменения в избирательное законодательство.
"Любой мажоритарщик уже определился со своей партийной принадлежностью, поэтому он может стать членом именно той партии, с которой он сейчас сотрудничает. Таким образом, голосование мажоритарщиков за новое избирательное законодательство вполне возможно", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.
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