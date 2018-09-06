У Києві впав приватний гелікоптер [ Редактировать ]
У Києві впав приватний гелікоптер. Постраждали двоє пілотів, з чисельними травмами середньої тяжкості вони у лікарні.
Відомо, що вертоліт піднявся у небо зі столичного Гідропарку о сьомій ранку, але вже за сорок секунд упав на дерева на території Труханового острова. За попередньою версією - відмовили лопаті.
Вертоліт "Єврокоптер ЕС-145" належить компанії "ПАТ Миронівський Хлібопродукт - цю інформації підтвердили на підприємстві. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху.
по теме
Крушение вертолета в Киеве: подробности аварии
В ГСЧС рассказали о деталях крушения вертолета в Киеве и о состоянии пострадавших
В центре Киева разбился вертолет (фото)
В географическом центре Киева разбился вертолет. Выживших экстренно госпитализировали
Пожар в Киеве: на Подоле вспыхнул крупный завод (фото)
В Подольском районе Киева произошел пожар на заводе, производящем оконные и фасадные конструкции
Кошмарный пожар на заводе "Маяк" в Киеве виден издалека (фото, видео)
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в здании завода "Маяк", недалеко от станции метро "Почайная"
На Крещатике загорелся ресторан
В центре Киева вспыхнул ресторан, находящийся на улице Крещатик. Пожар долго не могли полноценно тушить