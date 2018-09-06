У Києві впав приватний гелікоптер. Постраждали двоє пілотів, з чисельними травмами середньої тяжкості вони у лікарні.

Відомо, що вертоліт піднявся у небо зі столичного Гідропарку о сьомій ранку, але вже за сорок секунд упав на дерева на території Труханового острова. За попередньою версією - відмовили лопаті.

Вертоліт "Єврокоптер ЕС-145" належить компанії "ПАТ Миронівський Хлібопродукт - цю інформації підтвердили на підприємстві. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху.