Підозрювані в отруєнні Сергія Скрипаля - агенти ГРУ. А операція, радше за все, проходила із санкції високих щаблів Кремля. Про це заявила прем'єр Великої Британії Тереза Мей. Тепер Лондон має намір посилити міжнародний тиск на Росію.

Тему продовжить Ірина Іванова.

Підозрювані - є, відповідальних - поки що немає. Після оприлюднення фотографій та імен ймовірних виконавців зухвалого злочину, Лондон шукає шляхи покарати всіх причетних.

Напередодні під час виступу в парламенті прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що підозрювані в отруєнні Олександр Петров і Руслан Боширов - співробітники російського ГРУ. І саме ця організація стоїть за замахом на колишнього свого співробітника Сергія Скрипаля.

"Дії ГРУ - загроза для всіх наших союзників і наших громадян. Ґрунтуючись на тому, що ми дізналися з розслідування у Солсбері і що ми знаємо про цю організацію загалом, - ми повинні активізувати наші спільні зусилля саме проти ГРУ", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

Тереза Мей підкреслила, що британський уряд практично впевнений у тому, що операція була узгоджена на вищих рівнях російського керівництва. Заступник міністра з питань безпеки Великої Британії Бен Воллес пішов іще далі. У ранковому ефірі радіо BBC він заявив, що російський президент Путін особисто несе кінцеву відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. За словами Воллеса, сліди обвинувачених ведуть через генштаб РФ і міністерство оборони прямо в офіс господаря Кремля.

Сьогодні в Радбезі ООН обговорюватимуть нові дані про отруєння в Солсбері - Велика Британія скликала екстрене засідання. Ще напередодні Тереза Мей розвиток ситуації обговорила з президентом США Дональдом Трампом. Америка нещодавно посилила санкції проти Росії саме через використання "Новичка" на території Великої Британії.

Домагатися нових санкцій обіцяє і британський прем'єр, - щоб Росія відповіла за те, що трапилося.