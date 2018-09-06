Захистити захисників. Соціальним забезпеченням українських військових та їхніх сімей займалися сьогодні в парламенті. Нардепи розглянули кілька законопроектів із блоку національної безпеки. Які новації чекають на збройні сили України, знає Ксенія БарвінЕнко.

"Слава Україні - героям Слава!" - ці слова невдовзі стануть офіційним вітанням у Збройних силах України. Верховна Рада ухвалила за основу зміни до військового статуту.

"Закріпити нове вітання "Слава Україні - героям Слава!", а також впорядкувати ритуал підняття державного прапору України, крім того пропонується замінити слово "товаришу" словами "пане" при зверненні до військовослужбовця", - наголосив Іван Руснак, перший заступник міністра оборони України.

Уже під час розгляду законопроекту запропонували це вітання закріпити не лише для ЗСУ, а й для Нацполіції та Національної гвардії.

"Для нас дивно, чому власне МВС до цього часу зволікало з пропозицією щодо своїх підрозділів, тому ми пропонуємо щоб не відкладати це питання. Сьогодні розширити дію цього закону для міністерства внутрішніх справ", - заявив Тарас Пастух, народний депутат, фракція "Самопоміч".

Пропонували нардепи ухвалити проект закону одразу і за основу і в цілому, аби не затягувати час для рішення.

"Ми відновлюємо історичну справедливість. Тому законопроект, який, напевне, буде законом - запізнився на чотири роки. Але дякувати Богові, що ми його зараз голосуємо і його чекають десятки і десятки тисяч військовослужбовців на передовій", - наголосив Андрій Антонищак, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Та не лише над вітаннями військових працювали сьогодні у парламенті. Верховна рада призначила спецвиплати сім'ям загиблих військовослужбовців. Відтепер рідні будуть мати право на держпідтримку у разі, коли колишній військовослужбовець помер упродовж року після звільнення.

"Протягом року родина отримує таку саму компенсацію, якщо, не дай Боже, людина стратить працеспроможність, або настане смерть внаслідок травм, отриманих під час проходження служби", - підкреслив Іван Вінник, секретар комітету верховної ради України з питань національної безпеки та оборони.

Парламент урівняв у правах жінок та чоловіків під час проходження служби в збройних силах. Відтепер жінки-військові мають рівний доступ до посад та звань і рівний обсяг відповідальності. Також збільшили граничний термін укладання контракту, таким чином жінки зможуть дослужитися до вищих офіцерських посад.