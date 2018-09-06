Міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Львівщині. Українські військові, спільно з колегами з армій НАТО, відпрацьовують злагоджені дії у різноманітних ситуаціях. Як наші військові засвоюють стандарти альянсу - розкаже Галина Якушко. Вона повернулася з Яворівського полігону.

Танки, БТР-и й гвинтокрили. Сьогодні на полігоні інтенсивна фаза навчань. Першим на умовне поле бою випускають дрон. Він розвідує територію.

Ось тут військові запускають дрон. Він працює не як звичайний - на радіокеруванні, а на дроті. Завдяки цьому, дрон стає невразливим для радарів. противника.

Умовних противників відокремлює річка. До ворожого берега військові дістаються на бетеерах. Там завдання артилерії - знищити склад з боєприпасами.

Тил прикривають кілька танків. Вони працюють у парі, за системою "каруселі" - по черзі під'їжджають і від'їжджають, та здійснюють постріли. Їхнє завдання - захопити дамбу.

Не обходиться і без умовних поранених. Тих, кому нібито необхідна допомога, забирають гвинтокрилом.

За навчаннями пильнують військові НАТО. Тут американці, канадці, поляки та румуни.

"Українські військові дуже вмотивовані, вони хочуть бути успішними, прагнуть вчитися. Сподіваємося, що їх підвищать у рангах найближчим часом, що хтось із сержантів стане майором, а лейтенанти - капітанами. Тому що саме тут чудово видно прогрес у діях військових. Вони зможуть взяти на себе більшу відповідальність і бути кращими професіоналами", - заявив Метью Сміт, командир 278 бронекавалерійської бригади Збройних Сил США.

Українські військові кажуть: отриманий досвід допоможе врятувати не одне життя під час служби на Донбасі. Адже умови навчання - максимально наближені до реальної ситуації на фронті. Крім того, тут використовують унікальну систему "Майлс". Вона дозволяє імітувати ураження не лише техніки, а й звичайних солдатів.

"Коли ми можемо проводити практичне ураження противника, відповідно до цього проводиться аналіз, і вже військовослужбовці не так відноситься до проведення занять з системою "Майлз", ніж якби просто вони стріляли по фанерним мішенях. І, відповідно, на це вже йде розрахунок, і військ, і військовослужбовці вже більше підготовлені і не будуть відкрито підставляти себе під противника", - наголосив Едуард Москальов, співкерівник навчань "Швидкий Тризуб".

Маневри триватимуть до 15 вересня. За цей час військові НАТО обіцяють потренувати ще близько двох тисяч українських службовців.