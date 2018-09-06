У Харкові зустрічали переможців чемпіонату Європи з плавання [ Редактировать ]
У національної збірної України з синхронного плавання скінчилися канікули. Минулий сезон у пловчинь був напрочуд вдалим. 34 медалі, 17 з яких - золоті. Останні змагання пройшли в Європі - Великобританії та Угорщині. До речі, у складі збірної лише харків'янки. У рідному басейні їх зустрічали наші кореспонденти.
Сьогодні пловчині прийшли до рідного басейну на високих підборах та в сукнях. Позаду - блискучий сезон. Своїми виступами у серпні дівчата підкорили глядачів у Глазго та Будапешті. Кажуть, було важко через надмірно хлоровану воду. Та все ж змогли вразити європейців.
"Все восхищались, что очень много новых красивых нестандартных элементов, которые мало кто выполняет. Очень красивые высокие поддержки, с максимальной высотой, с максимальной скоростью, крутит невероятные винты, невероятные сальто", - розповідає Катерина Рєзнік, заслужений майстер спорту з синхронного плавання.
На чемпіонатах дівчата демонстрували елементи, які до них не робив ніхто у світі. Вони стали чемпіонками Європи. Загалом - 34 нагороди у Світовій серії. Заради таких результатів - готуються увесь сезон по 7-8 годин щодня.
"Мы вообще готовимся с начала сезона, это с сентября месяца на протяжении всего года мы смотрим на программы, что-то улучшаем, что-то оставляем старый вариант", - розповідає Єлизавета Яхно, солістка збірної України з синхронного плавання.
Протягом виступу кожна спортсменка робить щонайменше триста гребків. І на кожен рух - треба запам'ятати положення тіла у воді, щоб створити красиву групову композицію. Капітан збірної Анастасія Савчук уперше виступала в дуеті.
"Это было очень волнительно и интересно попробовать себя в новом. Мы старались как можно сложнее поставить наш дуэт", - говорить Анастасія Савчук, капітан збірної України з синхронного плавання.
У тренера - є слова для кожної підопічної.
"Иногда ругаюсь, иногда жалею. Ну, вот допустим, Лиза проиграла серебряную медаль. Что делать - успокоить, пожалеть или поругать? Я просто прошла мимо. Для спортсмена обиднее ничего не может быть - тренер не пожалел. Но это должен быть урок", - зізнається Світлана Саїдова, головний тренер збірної України з синхронного плавання.
Сьогодні синхроністки отримали привітання і від глави обласної адміністрації.
"Красуні, гордість нашої держави. Усі харків'янки. 34 перемоги на світових стартах, з них 17 золоті медалі, чемпіонки Європи, браво, так тримати! Сім кілограмів в ваговому еквіваленті цих перемог. Тому побажали їм успіхів, наснаги. Впевнені в їх гарних результатів", - говорить Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
Попереду у спортсменок новий сезон. Вже завтра вони летять на збори до Риги. Готуватися до чемпіонату світу з водних видів спорту. А далі - передолімпійський рік, коли треба показати найкращі результати.
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