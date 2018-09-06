Штутгарт, Аахен, а тепер ще й Франкфурт-на-Майні. В одному з найбільших міст Німеччини вводять заборону на автомобілі з дизельними двигунами. Які машини потрапили до групи ризику і коли заборона набуде чинності?

Тетяна Логунова - докладніше.

Дизельним автомобілям - проїзд заборонено. Влада Франкфурта-на-Майні зобов'язана заборонити в'їжджати в місто на машинах, які не відповідають останнім екологічним нормам. З лютого наступного року - під заборону потраплять автомобілі стандарту "Євро-1", "2", "3", і "4", а з вересня - ще й "Євро-5".

"Дизельну справу" розглядав адміністративний суд землі Гессен. Упорався швидко - рішення оголосили того ж дня.

"Cуд постановив, що заходів, які планує запровадити міська влада задля чистішого повітря, - недостатньо. І задовольнив скаргу позивача", - повідомила Патрісія Еверс, прес-секретар адміністративного суду.

Позивалися активісти німецької організації із захисту навколишнього середовища. Вони наполягають - тільки так можна знизити вміст у повітрі шкідливих окисів азоту.

"В першу чергу, сьогодні хороший день для людей, які живуть і працюють у Франкфурті. Адже нині суд подарував їм шанс дихати чистим повітрям. Такої можливості у них не було багато років", - наголосив Юрген Реш, керівник організації Deutsche Umwelthilfe.

Оптимізм екологів навряд чи поділяють власники дизельних машин, які потраплять під заборону. А таких автомобілів у Франкфурті - чверть. Вибір у них невеликий - поміняти машину, або, якщо це можливо, переобладнати її так, щоб вона менше забруднювала повітря.

Штутгарт, Аахаен, Франкфурт. Хто наступний? Німецькі екологи хочуть домогтися подібної заборони в 28 містах країни і вже направили відповідні позови до судів. У списку цілей - Кельн, Бонн і Берлін.