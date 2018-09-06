Украина и Турция будут вместе охранять Черное море [ Редактировать ]
Глава МВД Украины Арсен Аваков и командующий Береговой охраны Турции Ахмет Кендир приняли решение относительно совместного патрулирования акватории Черного моря, об этом сообщает пресс-служба МВД.
"С командующим Береговой охраны Турции А.Кендиром проводим серьезные консультации и работу по совместным действиям с нашими пограничниками - механизмы мониторинга и оперативного реагирования, совместные группы, обмен информацией. Это значительно усилит наше присутствие в Черном море", - заявил Арсен Аваков.
Сейчас ведутся наработки по формату совместных действий Береговой охраны Турции и украинских пограничников. Также Арсен Аваков осмотрел пункт Береговой охраны Турции и отметил, что Украина также должна работать над созданием подобной модели.
"Мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместное принятие решений по тем или иным ситуациям", - подчеркнул министр.
Глава МВД Украины анонсировал запланированные в сентябре встречи украинских и турецких коллег, которые пройдут в Киеве и Одессе.
Ранее мы сообщали, что Арсен Аваков прибыл с официальным визитом в Турцию.
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