Деятельность человека способствует распространению онкологических заболеваний как среди населения, так и среди животных, обитающих в природной среде. Об этом заявили специалисты Университета штата Аризона, сообщает журнал Nature Ecology&Evolution.

Ученые пришли к выводу, что развитию злокачественных опухолей способствуют такие факторы: химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов. Кроме того, световое загрязнение также негативно сказывается на здоровье человека - сбивает суточные ритмы и вызывает гормональные изменения.

Пока что исследователи не определили, насколько сильно развитие современной цивилизации влияет на развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.

На днях ученые установили, как недосыпание сказывается на работе печени.