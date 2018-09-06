Эпидемии рака в мире: ученые назвали причину [ Редактировать ]
Деятельность человека способствует распространению онкологических заболеваний как среди населения, так и среди животных, обитающих в природной среде. Об этом заявили специалисты Университета штата Аризона, сообщает журнал Nature Ecology&Evolution.
Ученые пришли к выводу, что развитию злокачественных опухолей способствуют такие факторы: химическое загрязнение атмосферы и гидросферы, выделение радиационного излучения с ядерных установок, накопление пластика и использование пестицидов. Кроме того, световое загрязнение также негативно сказывается на здоровье человека - сбивает суточные ритмы и вызывает гормональные изменения.
Пока что исследователи не определили, насколько сильно развитие современной цивилизации влияет на развитие и распространение раковых опухолей у диких видов.
На днях ученые установили, как недосыпание сказывается на работе печени.
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