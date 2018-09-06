Действия России в Азовском море: в Евросоюзе сделали заявление [ Редактировать ]
В Европейском Союзе ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает УНН.
"Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря. В течение последних месяцев Россия все чаще намеренно препятствует и задерживает проход судов, включая суда из государств-членов ЕС, которые направлялись транзитом через Керченский пролив, в порты Украины и из них в Азовское море", - говорится в заявлении ЕС.
Ранее в МИД Украины сделали заявление против России по Азовскому морю.
по теме
Эммануэль Макрон призвал Евросоюз изменить отношение к России
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз "обновить" взаимодействие с Москвой по вопросам кибербезопасности и обороны
Украина и ЕС договорились о миллиардном транше
Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша в размере одного миллиарда евро
Посли держав-членів ЄС продовжили індивідуальні антиросійські санкцій
Посли держав-членів ЄС ухвалили рішення щодо продовження індивідуальних антиросійських санкцій за агресію проти України. Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко. Нагадаю, у "чорному списку" понад 150 осіб та близько 50 компаній із РФ
У ЄС вирішили подовжити індивідуальні санкції проти Росії
У Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілісності України. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк. За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра
Год спустя: как в Европарламенте оценивают сотрудничество с Украиной?
Соглашению об Ассоциации между Украиной и Евросоюзом исполнился год, в Европарламенте обсудили результаты сотрудничества - к какому выводу пришли?