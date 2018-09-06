В Европейском Союзе ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает УНН.

"Керченский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря. В течение последних месяцев Россия все чаще намеренно препятствует и задерживает проход судов, включая суда из государств-членов ЕС, которые направлялись транзитом через Керченский пролив, в порты Украины и из них в Азовское море", - говорится в заявлении ЕС.

Ранее в МИД Украины сделали заявление против России по Азовскому морю.