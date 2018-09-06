В Кривом Роге 18-летний парень ограбил храм, войдя через окно, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Данное происшествие произошло 16 июля 2018 года на территории Центрально-Городского района Кривого Рога.

Полицейские выехали на вызов и установили, что неизвестный повредил окно и проник в помещение храма. В результате из храма были похищены деньги и изделия из белого и желтого металла, пожертвованные прихожанами.

5 сентября полицейские установили личность подозреваемого - им оказался неработающий местный житель 2000 года рождения.

У юноши частично изъяли похищенные изделия из желтого и белого металла и вернули в храм.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы сообщали, что на пляже Одессы ограбили известную группу