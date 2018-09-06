"Вошел" через окно: в Кривом роге нашли грабителя храма [ Редактировать ]
В Кривом Роге 18-летний парень ограбил храм, войдя через окно, об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Данное происшествие произошло 16 июля 2018 года на территории Центрально-Городского района Кривого Рога.
Полицейские выехали на вызов и установили, что неизвестный повредил окно и проник в помещение храма. В результате из храма были похищены деньги и изделия из белого и желтого металла, пожертвованные прихожанами.
5 сентября полицейские установили личность подозреваемого - им оказался неработающий местный житель 2000 года рождения.
У юноши частично изъяли похищенные изделия из желтого и белого металла и вернули в храм.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее мы сообщали, что на пляже Одессы ограбили известную группу
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