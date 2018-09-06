Град и дожди: в Украину идет непогода [ Редактировать ]
В пятницу, 7 сентября, в Украине, кроме севера Левобережья, кратковременные дожди, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской областях местами сильные дожди. Об этом сообщаетУкраинский гидрометцентр.
Температура в западных областях ночью 9-14°, днем 18-23° (на Закарпатье до 26°); на остальной территории ночью 13-18°, днем 22-27°. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы и шквалы 15-20 м/с.
В ближайшие сутки в Киеве без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.
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