В Украине нашли новое месторождение газа [ Редактировать ]
Компания "Укргазвыдобування" открыла в Харьковской области новое месторождение с изученными запасами природного газа более 375 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы оцениваются в более 1 миллиарда кубометров, об этом сообщает пресс-служба "Укргазвыдобування".
В условиях искусственного сдерживания развития новой ресурсной базы компания продолжает активные геологоразведочные работы на имеющихся лицензиях, открыв третье месторождение за этот год в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Открытие месторождения произошло в августе 2018 года после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам выполненных сейсморазведочных работ и в рамках специального разрешения на пользование недрами, полученного в 2014 году.
"Сегодня проводятся работы по обустройству скважины и введение ее в пробную эксплуатацию, а также продолжаются поисково-разведывательные работы на новом месторождении", - уточнили в пресс-службе.
Это уже второе открытое месторождение в Харьковской области.
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