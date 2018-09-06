Договор о дружбе с Россией: в СНБО сделали заявление [ Редактировать ]
Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал инициативу президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией на 10 лет.
Такое решение было принято на заседании в четверг, 6 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.
"СНБО поддержал предложение президента Украины относительно непродления действия Договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет", - указано в сообщении.
Ранее МИД Украины подготовило пакет документов для начала прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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