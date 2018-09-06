Правильно спланированный вегетарианский рацион питания является здоровым, сбалансированным и во многих случаях полезным для профилактики многих заболеваний.

Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

"Академия питания и диетологии США подтверждают, что такая диета подходит для людей на всех этапах жизненного цикла, в том числе женщинам во время беременности и лактации, новорожденным, детям, подросткам, пожилым людям, а также спортсменам. На сегодня растительная пища признается не только полноценной, но также способом профилактики и уменьшения риска появления многих болезней. Исследования показывают, что вегетарианцы имеют более низкие риски появления сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса и ожирения и некоторых видов рака", - написала и.о. министра.

Также Супрун отметила, что чтобы быть полезной, растительная диета должна быть соблюдена тщательно и внимательно. Ее приверженцам стоит не просто отказываться от мяса и продуктов животного происхождения, а соблюдать здоровый растительный рацион (овощи, фрукты, семена) и полноценно заменять животный белок растительным (бобовые, соевые продукты, орехи).

"Если же вы не едите мяса, компенсируя это малопитательной едой - ожидать какие-то полезные эффекты для здоровья бесполезно", - предупредила Супрун.

Также она посоветовала начинать вегетарианскую диету медленно и убирать мясо из рациона постепенно.

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