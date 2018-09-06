Жители нескольких сел Николаевской области - готовы к протестам, если власти не решат проблему электроснабжения. В течение года несколько тысяч человек систематически сидят без света.

В чем причины отключений и главное - когда они закончатся, людям никто объяснить не смог. А чиновники обратили внимание на проблему только после того, как ситуацией заинтересовались журналисты.

Теперь, чтобы помыть посуду или принять душ, Татьяна Хабибулловна вынуждена по несколько раз в день носить в дом ведра с водой из колодца. Оборудование, которое качало воду автоматически, уже не раз ломалось, и недавно - окончательно сгорело - после очередного отключения света.

"600 за перемотку, потом еще 600. А сейчас новый надо покупать. Не знаю, сколько он сейчас стоит. До 3 тысяч", - жалуется Татьяна Хмарь, жительница села Лиманы.

Стиральной машиной пользоваться опасно, держать продукты в холодильнике бесполезно, а просто посмотреть телевизор - для жителей сел Лиманы и Лупарево теперь роскошь. А зимой проблем еще больше. С октября прошлого года в селах регулярно отключают свет.

"Отключают свет. И так получается каждые 2 дня. И на весь день", - возмущена Гульчехра Могилевич, жительница села Лупарево.

"Мы поставили отсекатели напряжения. Постоянно колеблется напряжение. 220, 240, 245. Где-то 2-3 дня все нормально, а потом такая чехарда начинается. Отключается - включается. Скачки до 260 вольт", - говорит Наталья Плескач, жительница села Лиманы.

Люди - доведены до отчаяния. Говорят: в век новейших технологий почти 20 тысяч человек не имеют возможности пользоваться элементарными благами цивилизации. При том, что платят за электричество исправно. И даже - наперед. Староста сел Наталья Панаший возмущена: на ее обращения в Облэнерго раньше просто отписывались, а теперь - и вовсе не реагируют. Ни ей, ни селянам никто не удосужился объяснить, почему отключают свет. Люди намерены пикетировать Облэнерго.

"Якщо жителі - 2 автобуса або 1, приїдуть на Громадянську, 40, або під нашу філію "Південна", і стануть перед дверима і не пустять їх хоча б на годину на роботу тих чиновників, які не хотять помогти нам вирішити проблему, думаю, що вони задумаються, що люди в селі теж люди", - говорит Наталья Панаший, староста сел Лиманы и Лупарево.

А вот нашей съемочной группе с представителями энергоснабжающей компании удалось пообщаться. Оказалось, причина отключений - в изношенности электросетей.

"У нас есть план их ремонтов, реконструкций. Данные села были запланированы на октябрь-ноябрь этого года. Но, в виду сложившейся ситуации, и при настоятельной рекомендации обладминистрации, и непосредственно Алексей Савченко мы решили провести реконструкцию и ремонтные работы в этом месяце", - заявил Владимир Пронин, начальник информационной службы АО "Николаевоблэнерго".

Ремонтные работы продлятся не менее месяца - до начала октября. Селяне говорят: если отключения света продолжатся - будут протестовать.