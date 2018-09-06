Ситуация в облгазах остается критической. Отрасль лишается сотрудников, отопительный сезон на грани срыва. Сегодня вопрос обсуждали и в Верховной Раде. Как собираются решать проблему с недофинансированием газораспределительных предприятий - подробнее в нашем материале.

Запахло газом? Набирай 104. Эти простые действия знает любой школьник. Но вскоре в аварийных службах может попросту не хватать людей, чтобы выехать на вызов.

"Ннапример, у нас по Запорожью сегодня - 220 вакансий, если люди даже придут на эти вакансии, для того, чтобы воспитать из него профессионала хотя бы мало-мальского, необходимо минимум два года. На аварийной службе у нас сегодня не хватает 14 человек - это только по одному городу", - говорит Татьяна Бузовская, технический директор ПАО "Запорожгаз".

Нехватка кадров в компаниях газораспределительных сетей сегодня составляет практически 25 процентов. Только с начала года предприятия покинули более пяти тысяч человек. Основная причина - низкая зарплата. Сегодня в среднем! работник получает - 6 с половиной тысяч гривен. В то время как показатель по промышленности - уже больше 9ти.

"Було розроблено нову методику розрахунку нашого тарифу, в зв'язку з тим там закладена наша зарплата на рівні промисловості. Якби вона вступила в силу - сьогодні ми могли би працювати з більш високими зарплатами і тому наші працівники не покидали б наші підприємства", - утверждает Сергей Копанийчук, председатель профсоюза газораспределительных компаний Украины.

Но новая методика не вступает в силу по банальной причине - ее до сих пор не опубликовала газета "Урядовый курьер". И причина здесь явно не в нехватке материальных ресурсов издания, уверены газовщики.

"По политическим мотивам, скорей всего. То есть повышение цены на газ на сегодня, скажем так, не популярное решение, поэтому и не пересматриваются наши тарифы, а пойти на то, чтобы сделать перекидку с одного тарифа на другой, допустим газораспределительным предприятиям повысить тариф немножко, а кому-то уменьшить - на это тоже никто не идет", - говорит Татьяна Бузовская, технический директор ПАО "Запорожгаз".

Если тариф пересчитают - это позволит не только сохранить рабочие места, но и создать тысячи новых. Особенно, в небольших городах. Но если проблему и дальше игнорировать, то это приведет к масштабным последствиям, говорят депутаты.

"Скоро не буде кому фізично навіть в аварійних ситуаціях, їх ремонтувати, оперативний ремонт здійснювати і просто величезними кварталами, містами, українські громадяни можуть залишатись без тепла, скоро зима. Тому треба вирішувати це питання, але коли влада навіть не може розібратися яким чином роздрукувати постанову уряду, щоб НКРЕКП затвердила нові тарифи, то знаєте, це багато про шо говорить", - говорит Олег Петренко, народный депутат Украины, внефракционный.

С семи гривен за кубометр голубого топлива - поставщики, трансгаз, облгазы и отчисления в бюджет - это примерно 2 гривны. Все остальное - монопольный доход "Нафтогаза".

"Це штучно створена проблема, тому що сьогодні монополістом є "Нафтогаз", який сконцентрував на себе все, весь дохід і грабує населення за рахунок космічної ціни на газ, який залишається в їхніх руках. Зараз виходить так, що створюється прокладка, як НАК "Нафтогаз", монополіст який на собі все замикає, і ті надприбутки утримує, а знищуються структури розподільчі, які займаються газом. Я думаю, що зараз треба піднімати питання про ліквідацію такої структури, як "Нафтогаз", бо це прокладка, яка не потрібна і шкодить економіці нашої країни", - заявил Михаил Головко, народный депутат Украины, ВО "Свобода".

В Верховной Раде уверены - "Нафтогазу" не выгодно делиться с распределителями своим доходом. Даже - наоборот.

"Нафтогаз Украины" сегодня банкротит специально газвидобування и таким образом хотят за бесценок купить это предприятие, как это делалось все 20 лет. Сегодня не распределяется прибыль именно на работников и не развивается газвидобування, только по одной причине - потому что глава "Нафтогазу" Коболев решил обанкротить газдобичу и забрать у народа это предприятие в олигархические руки. Мы не позволим им этого сделать, я подал соответствующий проект постанови в Верховную Раду, для того, чтобы запретить руйнацию этого предприятия", - убежден Сергей Шахов, народный депутат Украины, группа "Воля народа".

А пока властьимущие решают, публиковать ли новую методику, газовщики всеми силами пытаются предотвратить остановку всей системы, чтобы не допустить срыва отопительного сезона. Но если в ближайшее время тариф все же не пересчитают - обещают массовые протесты. А это значит, что зима будет очень холодной.