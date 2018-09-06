На Черноморский Саммит-2018, который стартовал в Одессе, в этом году приехали политики из 15-ти стран.

Что обсуждали и кто открыл форум - расскажет Юлия Жешко.

Бывший Президент Франции Николя Саркози - в Одессе. Именно здесь проходит 7-й Черноморский Саммит при участи украинских и международных политиков. Приехали делегаты из четырнадцати европейских стран, в том числе представители британского Парламента. Но главный гость форума - экс-Президент Франции. Он и открыл мероприятие.

Николай Скорик, народный депутат Украины.

"Я считаю, что присутствие таких авторитетных политиков в одесском регионе, в нашей стране важно не только для области, но и для Украины в целом. Адекватное мнение о том, что происходит внутри нашей страны", - говорит Николай Скорик, народный депутат Украины.

Цель международного Саммита - поделиться опытом - как более интенсивно развивать экономическое сотрудничество между странами и наладить эффективную коммуникацию. Европейские политики уверены - Украине, и в частности Одесскому региону, необходимо привлекать инвесторов.

"Обсуждали самые разные темы - укрепление сотрудничества между странами, которые имеют общие границы. Многие представители европейских элит придерживаются той позиции, что необходимо отбросить все обиды и недовольства и исходить из прагматических интересов", - говорит Виктор Баранский, депутат Одесского областного совета, соорганизатор Саммита.

Даже учитывая конфликт на востоке страны - Украина должна использовать весь свой транзитный логистический потенциал. Сейчас - он практически заморожен. И с этим согласны все присутствующие.

"Черноморский регион всегда был полем геополитических баталий многих стран. И, несмотря на это, Украина должна иметь свою позицию и быть мостом. Это та мысль, которую пытался донести господин Саркози, и с которой мы абсолютно согласны", - говорит Виталий Саутенков, депутат Одесского областного совета, соорганизатор Саммита.

Саммит под эгидой Ассамблеи Европейских регионов проходит при поддержке международных партнеров. Его организатором выступил Одесский облсовет и Благотворительный фонд "За Одессу". В этом году Black Sea Sammit решили посвятить проблеме коммуникаций между странами. Николя Саркози символично посадил дерево на аллее дружбы в центре Одессы.

Подобные мероприятия созданы не только для политиков, - говорит народный депутат Николай Скорик, - это путь к развитию украинского общества в целом.

"Мнение, видение нашей страны со стороны европейских авторитетных политиков, текущая ситуация - я считаю, это важно. Это будет полезно и для политикума, и для общественности в целом", - говорит Николай Скорик, народный депутат Украины.

Сегодня решили ввести традицию - на каждом следующем Саммите - на украинско-французкой аллее дружбы высаживать новые деревья.