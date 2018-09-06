В Харьковской области упал вертолет спасателей [ Редактировать ]
Вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям упал в Красноградском районе Харьковской области.
Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель начальника ГУНП Украины в Харьковской области - начальник Следственного управления Сергей Чиж.
"В результате происшествия погибших нет. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка", - проинформировал Чиж.
Ранее мы сообщали, что в центре Киева разбился вертолет.
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